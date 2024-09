Longen recebe prefeita de Aral Moreira e assegura expansão da indústria local

Em reunião com o deputado estadual, Paulo Corrêa, e a prefeita de Aral Moreira, Vera Cruz, o presidente da Fiems, Sérgio Longen se comprometeu a contribuir com a instalação de empresas, geração de emprego e formação de mão de obra do Município.

Longen destacou o papel estratégico dos municípios do interior, especialmente os localizados na região de fronteira para o fortalecimento do desenvolvimento da economia de Mato Grosso do Sul. “É a hora de Aral Moreira. O município está preparado para isso, assim como a área de fronteira. Já tivemos o cuidado de construir leis aprovadas na Assembleia, que beneficiam empresas que podem se instalar nas regiões fronteiriças. O Paraguai é um sucesso. O Brasil é um sucesso. Mato Grosso do Sul é um sucesso e temos cada vez mais condições para conduzir o desenvolvimento na região”, afirmou

O deputado Paulo Corrêa destacou a necessidade de geração de emprego e renda na região, além do cenário favorável a esses investimentos. “É muito importante colocar Aral Moreira no mapa de oportunidades para o estado de Mato Grosso do Sul no quesito de industrialização. É um município que está do lado do Paraguai e tem uma logística sensacional. Nós temos uma Lei da Maquila, que incentiva investimentos e produção estrangeira no Paraguai, e agora temos a expectativa de estarmos conduzindo empresas para o município”, destacou.

A prefeita Vera Cruz destacou a infraestrutura disponível no município, com 100% da cidade asfaltada, além do 1º lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

