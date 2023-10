MS 46 anos: Belezas naturais do Estado atraem turistas de todo o Brasil

Com belezas naturais únicas do nosso Estado do Pantanal, a criação de Mato Grosso do Sul, há 46 anos, veio acompanhada desde cedo pela “personalidade” da região, com grutas, rios cristalinos e diversas maravilhas que não são vistas em outros locais do Brasil.

Desde o Pantanal, bioma lotado de belezas naturais que deu origem ao cognome do Estado, até grutas e rios onde turistas podem nadar, e às vezes andar, ao lado de peixes naturais da região, o que não falta são locais para quem visita o Estado, e até mesmo os sul-mato-grossenses “raízes”, ficarem de queixo caído.

Dentre as atrações turísticas, algumas já chegaram até serem premiadas nacionalmente, enquanto outras até servem de sítios arqueológicos, com pinturas rupestres e até mesmo fósseis sendo encontradas em outras regiões.

Campo Grande – Capital do Estado

A Capital de Mato Grosso do Sul, apesar de ser a maior cidade do Estado, preserva um ar de interior, raramente visto em outros locais do Brasil. Além disso, já foi premiada como Cidade Árvore, título que certifica que a Cidade Morena é uma das mais arborizadas do mundo.

Um dos pontos turísticos de Campo Grande está no Parque das Nações Indígenas, que com seus mais de um milhão de metros quadrados serve um recanto verde em meio à urbanização campo-grandense.

O principal ponto turístico da Capital fica bem próximo, e é o Bioparque Pantanal, que é considerado o maior circuito de aquários de água doce do mundo, com quase 5 milhões de litros de água que serve como casa para diversas espécies naturais de Mato Grosso do Sul.

Bonito – 260 km de Campo Grande

Bonito, como o próprio nome já indica, é lotada de belezas, e já chegou a ser eleita como o Melhor Destino de Ecoturismo do País com seus rios de água cristalina, cachoeiras, balneários e grutas.

Quem quiser visitar a cidade não sentirá falta do que fazer, com atividades como visitas à Gruta do Lago Azul, ao Rio Sucuri ou às Grutas de São Miguel, além de flutuação no Aquário Natural – que permite a quem visita poder nadar “do ladinho” dos peixes naturais da região.

Mas não acaba por aí, já que se esse tipo de aventura não for de seu gosto, a cidade conta com atividades mais “lights”, como visitas aos clássicos balneários ou até mesmo a Praia da Figueira.

Alcinópolis – 315 km de Campo Grande

Uma das outras joias escondidas em meio ao Estado, com seus mais de 357 mil quilômetros quadrados de área, é a cidade de Alcinópolis, considerada a Capital de arte rupestre de MS, com registros pré-históricos dos ancestrais do povo brasileiro.

Com pontos turísticos conhecidos, como o Morro da Tigela e os sítios arqueológicos da Serra do Barro Branco, da Gruta do Pitoco e do Arco de Pedra, a cidade serve como um memorando que Mato Grosso do Sul tem belezas que às vezes fogem dos olhos até mesmo de seus habitantes.

Bodoquena – 270 km de Campo Grande

Conhecida pelo Parque Nacional da Serra de Bodoquena, a cidade conta com muitas outras atrações turísticas, que mais uma vez, destacam o ecoturismo de Mato Grosso do Sul e suas belezas naturais.

Pontos como a Cachoeira Boca da Onça, o Buraco do Macaco, o Poço da Lontra, o Cânion do Rio Salobra, a Cachoeira do Fantasma e a Garganta da Arara são locais excelentes para se explorar as belezas bodoquenenses.

Corumbá – 424 km de Campo Grande

Conhecida também pelo nome de Cidade Branca, um dos municípios mais antigos do Estado traz consigo a história da região, contada por meio de monumentos como o Cristo Rei do Pantanal, construído logo após a Guerra do Paraguai, em 1871, com vista privilegiada do Rio Paraguai. Outra curiosidade sobre a cidade bicentenária está na descoberta de fósseis na região.

Além disso, a cidade conta ainda com outros pontos turísticos dedicados ao bioma pantaneiro, como o Muhpan, o Museu de História do Pantanal, e o Parque Nacional do Pantanal, localizado entre a divisa de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também