PMA apreendeu mais de 1,5 tonelada de pescado irregular em 2025

A Polícia Militar Ambiental apreendeu 1.528,60 quilos de pescado irregular ao longo de 2025 durante a fiscalização fluvial na Bacia do Rio Paraguai. O trabalho contínuo do 1º Batalhão incluiu 4.110 quilômetros de patrulhamento e 488 abordagens a embarcações, atuando em rios, corixos e áreas alagadas, inclusive durante o período da piracema.

De acordo com a PMA, sempre que possível, o pescado apreendido é devolvido ao habitat natural; quando não há condições de sobrevivência, ele é destinado a famílias e instituições carentes das regiões onde ocorreu a apreensão. Ao todo, foram 31.310 quilos de pescado vistoriados, evidenciando o caráter preventivo, educativo e fiscalizador da atuação da corporação.

Segundo a Polícia Militar Ambiental, os números mostram que a fiscalização fluvial é resultado de um trabalho contínuo, planejado e comprometido com a proteção do meio ambiente e com a população que depende desses recursos naturais.

