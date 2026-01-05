PRF apreende 172 kg de skunk em caminhão com família boliviana em Corumbá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 172 quilos de skunk neste domingo (4) em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Durante fiscalização na BR-262, os policiais abordaram um caminhão com um casal boliviano e um bebê de quatro meses.
Ao inspecionar o veículo, os agentes perceberam forte odor de maconha na cabine. O motorista confessou que transportava a droga de Corumbá para Três Lagoas. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Corumbá.Reportar Erro
