PRF apreende 172 kg de skunk em caminhão com família boliviana em Corumbá

Durante fiscalização na BR-262, PRF descobriu a droga após sentir forte odor de maconha na cabine do caminhão

05 janeiro 2026 - 17h49Taynara Menezes
Ao inspecionar o veículo, os agentes perceberam forte odor de maconha na cabine.Ao inspecionar o veículo, os agentes perceberam forte odor de maconha na cabine.   (Foto: PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 172 quilos de skunk neste domingo (4) em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Durante fiscalização na BR-262, os policiais abordaram um caminhão com um casal boliviano e um bebê de quatro meses.

Ao inspecionar o veículo, os agentes perceberam forte odor de maconha na cabine. O motorista confessou que transportava a droga de Corumbá para Três Lagoas. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Corumbá.

