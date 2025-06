Rafa Kalimann anuncia gravidez com Nattanzinho: "Nosso maior sonho está se formando"

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann anunciou nesta terça-feira (3) que está grávida de seu primeiro filho com o cantor cearense Nattan. A notícia foi compartilhada em um vídeo nas redes sociais do casal.

No vídeo, Rafa lê uma carta íntima dedicada a Nattan, revelando a gravidez. A publicação foi acompanhada da legenda: “Tem mais um coraçãozinho batendo aqui. Nosso maior sonho está se formando. E pra contar, dei a ideia de fazermos uma carta um para o outro.”

Em um dos trechos, a influenciadora expressa o carinho pelo parceiro: “Para começar, sua alegria continua sendo combustível em casa. Seu jeito improvisado, implicante, colorido, que não faz sentir a rotina, faz doer as bochechas e nos une. Essa continua sendo sua característica mais apaixonante. Sua voz é meu motivo de orgulho, necessário enfatizar isso. Ela ecoa dentro de mim desde o nosso primeiro segundo.”

O casal assumiu o relacionamento publicamente em dezembro de 2024, mas se conheceu nos bastidores do quadro “Dança dos Famosos”, em 2023. Desde então, compartilham frequentemente momentos juntos nas redes sociais, como uma viagem romântica a Portugal em janeiro de 2025.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre o tempo de gestação ou o sexo do bebê. No entanto, em entrevista recente, Nattanzinho revelou que, se for uma menina, o casal pretende homenagear a avó do cantor, falecida na última semana, com o nome Zuza.

