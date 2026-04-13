Sefaz oficializa vacância de cargo de fiscal morto por Bernal

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) oficializou a vacância do cargo de fiscal tributário estadual após a morte de Roberto Carlos Mazzini. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado.

A resolução confirma o encerramento do vínculo funcional do servidor, de 60 anos, com o quadro permanente do Estado de Mato Grosso do Sul. O falecimento ocorreu no dia 24 de março de 2026, em Campo Grande.

Mazzini foi morto a tiros em um imóvel localizado no bairro Jardim dos Estados. Ele estava no local para tomar posse da residência, adquirida em leilão da Caixa Econômica Federal. O autor dos disparos foi o ex-prefeito Alcides Bernal.

A publicação da vacância formaliza administrativamente a saída do servidor do quadro estadual após o falecimento.

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