Vai viajar? Veja os trechos da BR-163 com pontos de interdição em MS

Haverá pontos com pare-e-siga, desvios e intervenções ao longo da BR-163 nesta sexta-feira (22), todos sinalizados pela concessionária CCR MSVia.

Segundo orientações do Serviço de Atendimento ao Usuário — SAU, os motoristas devem ficar atentos e reduzir a velocidades nos pontos de interdição. Em caso de chuvas, as obras serão suspensas.

Outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. A evolução da situação de tráfego da BR-163/MS pode ser acompanhada por meio do site www.msvia.com.br em tempo real.

Veja abaixo os locais em obras:

Pontos com desvio de tráfego:

Sonora - no km 825;

Rio Verde de Mato Grosso - entre os kms 655 e 654;

São Gabriel do Oeste - no km 631 e entre os kms 598 e 597;

Bandeirantes/Camapuã - entre os kms 591 e 590;

Rochedo/Bandeirantes/Jaraguari - entre os kms 535 e 532;

Jaraguari - entre os kms 517 e 511;

Rio Brilhante - entre os kms 366 e 364 e entre os kms 324 e 323;

Caarapó - no km 235 e entre os kms 197 e 196;

Naviraí - no km 148.

Pontos com pare-e-siga

Coxim - no km 727;

São Gabriel do Oeste - entre os kms 611 e 607 e entre os kms 604 e 601;

Campo Grande - entre os kms 459 e 458 e entre os kms 457 e 455;

Nova Alvorada do Sul - entre os kms 382 e 381;

Rio Brilhante - no km 313;

Douradina - no km 299;

Dourados - no km 243 e entre os kms 240 e 239;

Caarapó - entre os kms 234 e 232;

Itaquiraí - no km 103.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também