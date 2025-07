Zé Felipe publica foto e fãs veem indireta para Virginia e Vini Jr.

Saiba Mais Geral Virgínia e Vini Jr.? Interação nas redes sociais levanta rumores de romance

O cantor Zé Felipe movimentou as redes sociais nesta terça-feira (22) ao publicar uma foto vestindo um moletom com o número 10 e escrever na legenda: "Em Goiânia tem o 10!".

A postagem foi rapidamente interpretada pelos internautas como uma possível indireta à ex-mulher, a influenciadora Virginia Fonseca e ao jogador Vini Jr., do Real Madrid.

A repercussão tomou força após boatos de que Virginia teria comparecido à festa de aniversário do jogador, realizada no último sábado (19), no Sítio Lajedo, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O evento comemorou os 25 anos do atacante com dois dias de celebração e mais de 500 convidados.

A ligação entre o número 10 e Vini Jr. também reforçou as suspeitas dos fãs. O jogador passou a vestir a camisa 10 da Seleção Brasileira após a saída de Neymar do time principal, embora siga usando a 7 no Real Madrid.

Nas redes sociais, o público reagiu com comentários bem-humorados e críticos. "O cara com quase 30 anos postando indireta no Insta (risos)", escreveu uma seguidora. "Zé e sua vibe quinta série (risos)", comentou outra.

Já uma terceira internauta ironizou: "Tomara que seja verdade e comece um grande festival de indiretas. É a melhor parte, e eu como amo uma futilidade, adoro acompanhar".

No domingo (20), Virginia fez uma live em seu perfil no Instagram para divulgar produtos de sua marca. Alguns seguidores sugeriram, em tom de brincadeira, que ela estaria de ressaca após comparecer à festa do jogador.

O fim do relacionamento entre Zé Felipe e Virginia foi anunciado no fim de maio, por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais.

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos", disseram na ocasião.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Geral Virgínia e Vini Jr.? Interação nas redes sociais levanta rumores de romance

Deixe seu Comentário

Leia Também