Virgínia e Vini Jr.? Interação nas redes sociais levanta rumores de romance

Após o fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe, a influenciadora e apresentadora Virgínia Fonseca voltou aos holofotes, desta vez por conta de especulações sobre um possível envolvimento com o jogador de futebol Vini Jr., atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid.

A movimentação começou após internautas notarem que o craque curtiu publicações recentes de Virgínia, incluindo fotos em que a influenciadora aparece de biquíni.

A interação rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que passaram a levantar hipóteses sobre um possível relacionamento entre os dois.

Comentários como “Novo padrasto das Marias e do José”, “Será?” e “Deve estar pegando às escondidas” tomaram conta das redes sociais, impulsionando os boatos, mesmo sem qualquer confirmação ou indício mais concreto por parte dos envolvidos.

No momento, Virgínia está curtindo férias em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro, na companhia dos filhos e de amigos.

A apresentadora tem compartilhado diversos registros nas redes sociais, mostrando momentos de lazer e descanso. Até o momento, nenhuma das partes comentou publicamente sobre os rumores.

