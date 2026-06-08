Dois cachorros filhotes foram salvos pelo Corpo de Bombeiros durante um incêndio de grandes proporções na manhã desta segunda-feira (8), no bairro Cristo Redentor, em Corumbá. Os animais estavam trancados no interior da residência tomada pelas chamas e foram retirados às pressas, sem ferimentos.

O fogo começou por volta das 6h50 em um imóvel localizado na Rua Sete de Setembro e se concentrou rapidamente nos fundos da propriedade. Devido à alta temperatura e à intensidade das chamas, parte da estrutura de alvenaria da casa não aguentou e desabou durante o trabalho das equipes de resgate.

Os militares precisaram utilizar cerca de 3 mil litros de água para combater o incêndio e realizar o rescaldo, evitando que o fogo atingisse as residências vizinhas. Apesar do susto e da destruição total de móveis como geladeiras, camas e guarda-roupas, nenhuma pessoa ficou ferida na ocorrência.

As causas do início do incêndio ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. Após a extinção completa dos focos de calor e a eliminação de novos riscos de desabamento, o perímetro foi isolado e o local foi deixado sob a responsabilidade dos proprietários.