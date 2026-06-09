Uma idosa de 70 anos foi atacada por uma cobra sucuri na tarde de segunda-feira (8), na região do Porto da Manga, em Corumbá. O acidente aconteceu às margens do Rio Paraguai, a cerca de 65 quilômetros da área urbana, enquanto a mulher realizava trabalhos de capina no local.

A vítima foi surpreendida pelo réptil e sofreu duas mordidas no pé direito. Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros se deslocou até a área remota do Pantanal e encontrou a idosa consciente, com dores de cabeça e um forte inchaço na região do ferimento provocado pelas presas da serpente.

Os militares realizaram a limpeza e o curativo no pé da paciente, constatando que os sinais vitais estavam completamente estáveis.

Em seguida, a idosa foi transportada de viatura até o Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde deu entrada para receber atendimento médico especializado e monitoramento.