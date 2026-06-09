Interior
Idosa é atacada por sucuri enquanto capinava às margens do Rio Paraguai
Caso aconteceu na região isolada do Porto da Manga, em Corumbá
Uma idosa de 70 anos foi atacada por uma cobra sucuri na tarde de segunda-feira (8), na região do Porto da Manga, em Corumbá. O acidente aconteceu às margens do Rio Paraguai, a cerca de 65 quilômetros da área urbana, enquanto a mulher realizava trabalhos de capina no local.
A vítima foi surpreendida pelo réptil e sofreu duas mordidas no pé direito. Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros se deslocou até a área remota do Pantanal e encontrou a idosa consciente, com dores de cabeça e um forte inchaço na região do ferimento provocado pelas presas da serpente.
Os militares realizaram a limpeza e o curativo no pé da paciente, constatando que os sinais vitais estavam completamente estáveis.
Em seguida, a idosa foi transportada de viatura até o Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde deu entrada para receber atendimento médico especializado e monitoramento.