Um homem de 38 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (19), em Dourados, após manter a companheira, de 28 anos, em cárcere privado e agredi-la dentro da residência do casal, localizada na Vila Industrial. A vítima foi encontrada ferida por policiais militares após uma denúncia anônima.

De acordo com o site Dourados News, equipes do 3º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas com a informação de que a mulher estava trancada em um dos quartos da casa. No local, os policiais confirmaram a denúncia e prenderam o suspeito.

À Polícia Civil, a vítima contou que tentou escapar enquanto o companheiro estava embriagado. No entanto, foi alcançada e agredida com um soco no rosto, chutes nas pernas e puxões de cabelo.

Ao ser abordado, o homem afirmou aos policiais que o caso se tratava apenas de uma discussão entre o casal.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi autuado em flagrante por violência doméstica, conforme a Lei Maria da Penha.