Interior
Homem é espancado a pauladas por dívida de R$ 1,2 mil em Três Lagoas
Vítima foi surpreendida pelo vizinho enquanto caminhava perto de casa
Um homem foi agredido com vários golpes de um pedaço de madeira na Rua Almirante Barroso, no Jardim Oiti, em Três Lagoas. Segundo a Polícia Militar, o ataque teria sido motivado por uma dívida de R$ 1,2 mil entre a vítima e o suspeito.
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima caminhava perto de casa quando foi surpreendida pelo vizinho, identificado como Erievaldo. Sem discussão, o homem passou a desferir golpes com um pedaço de madeira.
A vítima sofreu uma lesão na articulação do ombro esquerdo e diversas escoriações pelo corpo. A agressão só terminou quando uma testemunha gritou para que o autor parasse. O suspeito fugiu antes da chegada da Polícia Militar.
O Samu foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Auxiliadora, onde recebeu atendimento médico.
Após o ataque, policiais militares fizeram buscas pela região, mas o suspeito não foi encontrado.
O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como lesão corporal dolosa. A Polícia Civil investiga o caso e tenta localizar o autor das agressões.