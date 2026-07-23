Um homem foi agredido com vários golpes de um pedaço de madeira na Rua Almirante Barroso, no Jardim Oiti, em Três Lagoas. Segundo a Polícia Militar, o ataque teria sido motivado por uma dívida de R$ 1,2 mil entre a vítima e o suspeito.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima caminhava perto de casa quando foi surpreendida pelo vizinho, identificado como Erievaldo. Sem discussão, o homem passou a desferir golpes com um pedaço de madeira.

A vítima sofreu uma lesão na articulação do ombro esquerdo e diversas escoriações pelo corpo. A agressão só terminou quando uma testemunha gritou para que o autor parasse. O suspeito fugiu antes da chegada da Polícia Militar.

O Samu foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Auxiliadora, onde recebeu atendimento médico.

Após o ataque, policiais militares fizeram buscas pela região, mas o suspeito não foi encontrado.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como lesão corporal dolosa. A Polícia Civil investiga o caso e tenta localizar o autor das agressões.