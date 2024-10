Bairro mais antigo de Rio Negro deve ter 100% das ruas asfaltadas pelo governo

Com o propósito de garantir 100% de asfaltamento no Santa Fé, bairro mais antigo de Rio Negro, o Governo de Mato Grosso do Sul avançou consideravelmente nessa meta após a conclusão da primeira etapa de pavimentação e drenagem de águas pluviais.

A obra beneficia diretamente os 1,5 mil moradores, melhorando a mobilidade e levando mais qualidade de vida para quem mora na região.

Nesta fase inicial, foram investidos R$ 12,1 milhões, cobrindo 26.818,09 m² de pavimentação e 2.812 metros de drenagem, além de sinalização e acessibilidade. Já está assegurada uma segunda etapa, com mais R$ 9 milhões para completar a pavimentação em vias que ainda aguardam o asfalto.

Com a conclusão dessa primeira etapa, o bairro Santa Fé passa a contar com ruas pavimentadas, drenagem eficiente e infraestrutura adequada, mais segurança e conforto para os moradores. As vias beneficiadas, como as ruas Maranhão, Manoel Francisco da Silva e as Travessas Projetadas e Travessa 1, já contam com asfalto e sinalização completa.

A segunda etapa, que já está em projeto na Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), vinculada à Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística), irá finalizar os serviços nas ruas que receberam parte da pavimentação, garantindo que todo o bairro seja 100% asfaltado.

