Homem esquece de travar porta de veículo e tem som automotivo furtado

Um homem, de 28 anos, registrou um boletim de ocorrência na tarde deste sábado (24), em Dourados, após ter o som automotivo de seu veículo furtado após estacionar o veículo e esquecer de trancar a porta.

Segundo o portal Dourados News, o homem informou à polícia que, por volta das 8h, ele estacionou o veículo na Rua Passandú, no Jardim Caramuru, mas esqueceu de travar a porta por conta da chuva.

Foi no horário do almoço que ele notou que o som havia sido subtraído.

Uma câmera de segurança flagrou uma pessoa passando primeiramente de moto ao lado do veículo, retornando e a estacionando em um ponto cego, entrando no veículo logo em seguida para subtrair o aparelho de som.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como furto.

