Menina morta em acidente tinha 5 anos e mãe pediu ajuda para famílias em Dourados

Saiba Mais Polícia AGORA: Criança morre no colo da mãe após capotamento em rodovia

Foi identificada apenas como Lívia, de 5 anos, a menina que morreu em um grave acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (31), na Linha do Potreirito, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. A mãe da vítima tem 24 anos e precisou ser levada para uma unidade hospitalar, pois estava debilitada e abalada com a situação.

Segundo informações, a vítima estaria na cadeirinha no banco de trás do veículo e também estaria com um celular quando houve o acidente.

Sites locais, como Dourados News e Ligados na Notícia, apontaram que a mãe da menina conduzia o Fiat Línea pela Linha do Potreirito em direção ao distrito de Indápolis, quando por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do veículo e capotou algumas vezes, parando o carro nas margens da via.

Lívia chegou a ficar ferida com o capotamento e a mãe pediu ajuda para outras famílias que passavam pelo local. A mulher saiu com a filha no colo para esperar atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que assim que chegou ao local, constatou o óbito da criança.

A viatura ainda encaminhou a mãe para atendimento médico, pois estava em estado de choque e bastante abalada com as circunstâncias do ocorrido.

Pelo local, estiveram a Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia AGORA: Criança morre no colo da mãe após capotamento em rodovia

Deixe seu Comentário

Leia Também