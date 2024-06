MPMS investiga suposto superfaturamento em serviços de roçagem em Ribas do Rio Pardo

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu um inquérito civil para investigar possíveis irregularidades no serviço de roçagem em Ribas do Rio Pardo. A ação foi motivada por uma denúncia feita pelo vereador Álvaro Andrade dos Santos, o "Nego da Borracharia", do PP.

A denúncia aponta para um possível superfaturamento nos pagamentos efetuados pelo Município à empresa Sol Brasil Soluções Ambientais LTDA. De acordo com o vereador, há indícios de que os serviços descritos pela empresa e pagos pela Prefeitura não foram executados na proporcionalidade declarada, considerando o tamanho dos locais.

O promotor George Zarour Cezar será o responsável pela condução da investigação. Segundo o relato do vereador ao MPMS, foram constatadas situações em que os serviços públicos teriam sido realizados em propriedades privadas. Além disso, há suspeitas de que um servidor público comissionado, que também trabalha para a empresa Sol Brasil, estaria envolvido na execução dos serviços.

Outro ponto destacado na denúncia é o aumento significativo nas medições e pagamentos à empresa após a substituição do servidor público responsável pela fiscalização do contrato. Há indícios de que o novo fiscal do contrato seria um funcionário da Sol Brasil, o que poderia explicar os aumentos desproporcionais nos valores pagos.

A investigação segue em andamento.

