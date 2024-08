Por risco ao erário, TCE suspende licitação de R$ 1 milhão em Brasilândia

Em decisão liminar, o conselheiro Leandro Lobo Ribeiro Pimentel, do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), determinou a suspensão do Pregão Presencial n. 12/2024, organizado pela Prefeitura de Brasilândia por meio da Secretaria Municipal de Saúde. A licitação visava o registro de preços para a aquisição de medicamentos não pactuados, com um custo estimado de R$ 1.059.730,29. A sessão pública para recebimento e abertura das propostas estava marcada para o dia 5 de agosto de 2024.

A medida foi tomada após a equipe técnica da Divisão de Fiscalização de Gestão de Saúde do TCE-MS identificar irregularidades no processo licitatório, especialmente no edital (subitem 2.3.), que previa a adoção de pregão na modalidade presencial, em vez da forma eletrônica.

A equipe técnica argumentou que a escolha do pregão presencial compromete a competitividade e pode não resultar na proposta mais vantajosa para a administração pública. A modalidade presencial impõe barreiras injustificadas à participação de potenciais interessados, especialmente aqueles localizados em regiões distantes, limitando assim a quantidade e qualidade das propostas, o que pode prejudicar economicamente a administração pública.

A conselheira ressaltou que a situação infringe os Princípios previstos no art. 5º da Lei n. 14133/2021. Com base nisso, decidiu-se pela suspensão cautelar da licitação para prevenir possíveis danos ao erário.

A decisão também estipulou a notificação do Prefeito Municipal de Brasilândia, Antônio de Pádua Thiago, do Secretário Municipal de Administração, José Carlos Soriano, e da Secretária Municipal de Saúde, Adeliza Maria Santos Abrami. Eles têm o prazo de cinco dias úteis, a partir da ciência da decisão, para comprovar a suspensão do processo licitatório e apresentar suas defesas. Em caso de descumprimento, será aplicada uma multa no valor de 1.000 UFERMS.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também