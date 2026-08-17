O governo dos Estados Unidos estaria considerando novas sanções contra o juiz do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, informou o jornal britânico Financial Times.

Segundo o Financial Times, a medida voltou a ser discutida após Moraes autorizar a polícia a fazer buscas contra o jornalista do Maranhão Luis Pablo Conceição Almeida, em março, e, recentemente, contra o ex-secretário de Estado Raimundo Cutrim, apontado como fonte do jornalista. Cutrim teria feito denúncias contra Flávio Dino, colega de Moraes no STF.

De acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, que pediu para não ser identificada, a atenção dos Estados Unidos sobre Moraes foi reacendida, em parte, devido a um caso que gerou um debate sobre a liberdade de imprensa no Brasil.

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