Alerta consular informa não haver planos para repatriação de brasileiros em Israel

Por decisão do governo de Israel, o Aeroporto Ben-Gurion e o espaço aéreo israelense permanecem fechados a todos os voos, sem previsão de reabertura, exceto para voos com permissão prévia excepcional, concedida pela Autoridade de Aviação Civil de Israel (ICAA) e pelo centro de operações do respectivo aeroporto internacional.





A Embaixada do Brasil em Tel Aviv informou que neste momento não há um plano para eventual operação de repatriação ou evacuação de brasileiros a partir de Israel.



A partir das 18h00 de 18 de junho, o Comando da Frente Interna decidiu reduzir o nível de alerta na maior parte do país para estado de “Atividade Limitada”, que vigorará, a princípio, até às 20h00 de 20 de junho.

Vale lembrar que a comitiva de prefeitos, secretários e autoridades brasileiras já deixaram o país por via terrestre em direção à Jordânia, de onde voam para o Brasil e voos comerciais.



Nesse contexto, a Embaixada do Brasil em Tel Aviv segue recomendando que os cidadãos brasileiros em Israel permaneçam em seus locais de hospedagem ou residência e mantenham atenção às diretrizes de segurança e eventuais alertas de ataques iminentes publicados pelo Comando da Frente Interna.



"Cidadãos brasileiros que optem por deixar o país através de fronteiras terrestres deverão fazê-lo por meios próprios, planejar seu deslocamento com antecedência e avaliar os riscos, com atenção especial às orientações de segurança pertinentes e a eventuais exigências de visto nos países para os quais tencionam deslocar-se. A assistência consular possível nesses casos é limitada".



Neste momento, os postos de fronteira terrestre encontram-se operacionais, com os seguintes horários de funcionamento em dias de semana:



- Ponte Allenby: 08:00-14:30 (exclusivamente para portadores de passaportes diplomáticos e oficiais)

- Travessia Yitzhak Rabin: 08:00-20:00

- Travessia do Rio Jordão: 09:00-16:00

- Travessia de Taba: 24 horas por dia, 7 dias por semana.



Na sexta-feira (20/6) e no sábado (21/6), são os seguintes os horários de funcionamento previstos dos postos de fronteira:



- Ponte Allenby: 08:00-12:00 (na sexta-feira, fechado no sábado) (exclusivamente para portadores de passaportes diplomáticos e oficiais)

- Travessia Yitzhak Rabin: 08:00-20:00

- Travessia do Rio Jordão: 09:00-14:00

- Travessia de Taba: 24 horas por dia, 7 dias por semana.



Informações atualizadas sobre horário de operação dos postos de fronteira, pagamento de taxas e demais orientações devem ser acessadas antes do deslocamento por meio de consulta prévia em: https://www.iaa.gov.il/en/ (clicar em Land Borders no Menu Superior).



As informações relativas a horários de funcionamento dos postos de fronteira e a restrições de segurança determinadas pelo Comando da Frente Interna de Israel (Homefront Command/Pikud HaOref) estão sujeitas a alterações a qualquer momento.



Veja, abaixo, os canais de contato com a Embaixada:



- Email: [email protected]

- Página web: https://www.gov.br/mre/pt-br/embaixada-tel-aviv

- Facebook: facebook.com/embaixada.brasil.telaviv

- Instagram: @brasil.em.israel

- X/Twitter: @BrazilinIsrael

Plantão Consular da Embaixada do Brasil em Tel Aviv: +972 54-803-5858.

Plantão Consular da Embaixada do Brasil em Amã: +962 07 7558 4460.

Plantão Consular da Embaixada do Brasil no Cairo: +20 122 244 4808.

