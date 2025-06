Após acidente aéreo, Índia inspeciona 34 aeronaves da Boeing 787

Após o acidente da Air India que matou 240 pessoas a bordo e outros estudantes de medicina de um prédio próximo ao aeroporto em Ahmedabad, o regulador de aviação da Índia ordenou que todos os Boeing 787 Dreamliner, equipadas com motores GEnx ,operados por companhias aéreas locais sejam inspecionados.

"Também demos a ordem de fazer a vigilância estendida dos aviões 787. Há 34 em nossa frota indiana", disse o ministro da aviação, Ram Mohan Naidu, a repórteres em Nova Déli, acrescentando que as autoridades estavam investigando todas as causas possíveis.



"Oito já foram inspecionados e, com urgência, todos eles serão feitos." Ele não disse se autoridades governamentais estarão envolvidas nas inspeções.

Acidente

A aeronave, um Boeing 787-8 Dreamliner caiu na Índia nesta quinta-feira (12), próximo ao aeroporto da cidade de Ahmedabad. Pelo menos 270 corpos foram recuperados do local do acidente, disse Dhaval Gameti, presidente da Associação de Médicos Juniores do BJ Medical College, aos repórteres.



Das 242 pessoas a bordo apenas um passageiro sobreviveu, enquanto outros morreram quando o avião atingiu o alojamento da faculdade de medicina durante a queda.



Em um comunicado, a Air India disse que está atualmente concluindo as verificações de segurança únicas determinadas pelo regulador indiano, acrescentando que "algumas dessas verificações podem levar a um maior tempo de resposta e potenciais atrasos em certas rotas de longa distância".



A Air India informou que fornecerá um pagamento provisório de 2,5 milhões de rúpias (US$ 29.000) para cada família do falecido e para o sobrevivente, para ajudar a atender às necessidades financeiras imediatas, além dos 10 milhões de rúpias em apoio anunciados anteriormente pelo Tata Group.



Pelo menos 11 amostras de DNA foram comparadas até o momento, e as autoridades esperam entregar três corpos até a noite de sábado, disse Rajnish Patel, alto funcionário do Hospital Civil de Ahmedabad. Ele disse aos repórteres que a comparação das amostras foi um processo meticuloso que teve que ser feito lentamente.







