Após chuva de bombardeio, Israel diz que retomará ataques contra Teerã neste sábado

O chefe das Forças de Defesa de Israel (IDF) disse que o exército israelense deve retomar os ataques a alvos na capital do Irã, Teerã na manhã deste sábado (14).



O número de mortos após uma série de ataques iranianos contra Israel subiu para três. Um ataque com míssil iranian atingiu casas perto de Rishon Lezion, ao sul de Tel Aviv, de acordo com um comunicado atualizado da Magen David Adom.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, alertou o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, que "Teerã vai queimar" se continuar disparando mísseis contra civis israelenses.

