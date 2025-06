Dois terremotos atingem o Peru em menos de uma hora

Um terremoto de magnitude entre 5.6 atingiu o Peru na tarde deste domingo (15), com origem a 20km de Lima, informou o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo (CSEM).

O terremoto foi sentido por volta das 13h30 (horário de Brasília) e estava a uma profundidade de 40 km. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a estimativa é que pouca ou nenhuma área tenha sido afetada e também há pouco risco de tsunami.

Quase 40 minutos depois do primeiro tremor, foi registrado outro terremoto de magnitude 3.6, com profundidade de 29 km, também no Peru, informou o Centro Sismológico Nacional do país.

Segundo o jornal local Peru21, até o momento, não houve relatos de mortes ou feridos em decorrência dos terremotos.

