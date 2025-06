Israel anuncia morte do chefe do Estado-Maior do Irã

A Força Aérea Israelense (IAF) atacou um centro de comando com efetivo no coração de Teerã e afirmou ter matado o chefe do Estado-Maior do Irã, Ali Shadmani, recém-nomeado para substituir um comandante morto em ataques anteriores.

Ele assumiu o cargo na sexta-feira (13), após os ataques iniciais de Israel ao Irã terem matado vários comandantes de alto escalão, incluindo seu antecessor, o Tenente-General Gholam Ali Rashid.

A Força Aérea Israelense afirmou ter recebido "informações precisas"e "uma oportunidade repentina nesta terça-feira (17)", quando houve novos ataques.

O Irã ainda não se pronunciou sobre as alegações de Israel sobre a morte de Shadmani.

Rashid e Shadmani lideravam o Quartel-General Central Khatam al-Anbiya, uma entidade que coordena o exército regular e a Guarda Revolucionária do Irã, e conforme o IDF teria influenciado diretamente os "planos operacionais do Irã visando o Estado de Israel”.

