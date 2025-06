Israel ataca complexo de TV estatal iraniana

O complexo de estúdios da emissora estatal iraniana IRINN, em Teerã, foi atingido por um ataque israelense na manhã desta segunda-feira (16), segundo informações divulgadas pela agência de notícias oficial do Irã.

O prédio de vidro que abriga a rede de notícias pegou fogo e teve sua fachada completamente destruída após uma forte explosão.

O incidente ocorreu durante uma transmissão ao vivo da emissora, no momento em que a jornalista Sahar Emami falava ao vivo. A programação foi interrompida imediatamente, mas retomada pouco depois, com a apresentadora reaparecendo ao lado de outro âncora em um estúdio diferente.

Localizado no coração do Distrito 3 da capital iraniana, o prédio da IRINN faz parte de um extenso campus que abriga também outros canais de rádio e televisão da Radiodifusão da República Islâmica do Irã, um dos principais braços de comunicação do regime.

A emissora é considerada estratégica pelo governo iraniano, e seu comando é nomeado diretamente pelo Líder Supremo do país.

Segundo autoridades iranianas, o ataque foi precedido por um alerta de retirada emitido por Israel, sugerindo que ações militares estavam planejadas para a região onde o complexo de comunicação está situado.

Em declaração anterior, o ministro da Defesa de Israel chegou a indicar a ofensiva, afirmando que “o porta-voz da propaganda e incitação iraniana está a caminho de desaparecer”.

Ataque com míssil em Israel

No mesmo dia, câmeras de segurança registraram o momento em que um míssil atingiu a cidade de Petah Tikva, no distrito federal de Israel.

O ataque resultou na morte de três pessoas, conforme informou um porta-voz da polícia local. A autenticidade do vídeo foi confirmada por metadados e registro de tempo das imagens.

