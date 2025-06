Israel ataca instalações nucleares e Irã ataca hospital durante a madrugada

A madrugada desta quinta-feira (19), foi marcada por novas ondas de ataques entre Israel e Irã. O centro médico Soroka, na cidade israelense de Bersheba foi danificado. Em resposta o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que os "tiranos" de Teerã pagariam o "preço total".

O ministro da Defesa, Israel Katz, disse que os militares foram instruídos a intensificar os ataques contra alvos estratégicos em Teerã para eliminar a ameaça a Israel e desestabilizar o "regime do aiatolá".

Israel afirmou na quinta-feira que havia atingido as instalações nucleares iranianas de Natanz e Isfahan. Inicialmente, o país afirmou ter atingido também Bushehr, local da única usina nuclear em funcionamento no Irã, mas um porta-voz posteriormente afirmou que foi um erro.

Uma semana de ataques aéreos e de mísseis israelenses contra seu principal rival eliminou o alto escalão do comando militar do Irã, danificou suas capacidades nucleares e matou centenas de pessoas. Já a retaliação do Irã matou pelo menos duas dúzias de civis em Israel.



Enquanto isso, o presidente dos EUA , Donald Trump passou de propor um fim diplomático rápido para a guerra a sugerir que os Estados Unidos poderiam se juntar a ela. Na quarta-feira, ele disse que ninguém sabia o que ele faria. Um dia antes, ele refletiu nas redes sociais sobre o assassinato do líder supremo do Irã, Ali Khamenei , e então exigiu a rendição incondicional do Irã.

As potenciais consequências de um ataque à usina — contaminando o ar e a água — são uma preocupação há muito tempo nos estados do Golfo. O chefe da corporação de energia nuclear da Rússia alertou na quinta-feira que um ataque israelense a Bushehr poderia levar a uma "catástrofe no estilo de Chornobyl".









