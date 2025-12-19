Saúde e Bem-Estar: Dr. Wilson Cantero esclarece mitos e verdades da cirurgia bariátrica

Nesta sexta-feira (19), o Saúde e Bem-Estar, com Dr. Plácido Menezes, recebeu o cirurgião bariátrico Dr. Wilson Cantero, professor associado da UFMS e chefe do Serviço de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do HUMAP.
O profissional esclareceu os principais mitos e verdades sobre a cirurgia bariátrica e também comentou sobre o uso das canetas emagrecedoras como alternativa ao procedimento.
Confira a entrevista completa abaixo:
