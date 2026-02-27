JD1TV: Especialista desmistifica vacinas e fala sobre imunização contra maiores cepas

No programa Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (27), o diretor científico da Vacina Imune, Dr. Juliano Barreto, reforçou a importância de manter a vacinação em dia não apenas na infância, mas também na vida adulta.

Durante a entrevista, ele destacou vacinas como dengue, DTPA e HPV-9, explicou diferenças entre imunizantes da rede pública e privada, incluindo proteção contra maior número de cepas e menos reações, e alertou que a prevenção é fundamental para reduzir o risco de doenças e complicações ao longo da vida.

