"Neguito" é condenado a 6 anos de prisão por matar desafeto com 14 tiros em Campo Grande

Foi condenado nesta terça-feira (14) pelo Tribunal do Júri de Campo Grande, Willian Janisson Batista Bezerra, o “Neguito”, de 35 anos, por executar a tiros Kelvy Gonçalves de Almeida, de 25 anos. A pena imposta pela Justiça foi de 6 anos e 8 meses de reclusão.
O crime ocorreu no dia 5 de novembro de 2021, em um endereço localizado na rua Monte Castelo, na região norte da capital. Conforme as investigações, a vítima estava na oficina do acusado quando ele, de forma repentina, saiu do interior do imóvel portando uma arma de fogo e atingiu Kelvy com diversos disparos — quatorze tiros acertaram a vítima.
Segundo apurado, a motivação do crime teria sido vingança pessoal. O acusado acreditava que Kelvy teria furtado sua oficina mecânica e que ele poderia estar envolvido no homicídio de seu irmão, Wellington Jackson Batista Bezerra. Movido por ódio, “Neguito” decidiu tirar a vida da vítima.
Durante o julgamento, a defesa sustentou três teses: a absolvição pela legítima defesa; o reconhecimento do homicídio privilegiado por domínio de violenta emoção; e o afastamento da qualificadora, em caso de condenação.
O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do delito, acolhendo a tese de homicídio doloso privilegiado, nos termos do artigo 121, §1º, do Código Penal.
Na sentença, o juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, determinou que não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o art. 44, I, do Código Penal, considerando que o crime foi cometido mediante violência e devido à pena aplicada.
Da condenação, cabe recurso.
