"Neguito" é condenado a 6 anos de prisão por matar desafeto com 14 tiros em Campo Grande

Foi condenado nesta terça-feira (14) pelo Tribunal do Júri de Campo Grande, Willian Janisson Batista Bezerra, o “Neguito”, de 35 anos, por executar a tiros Kelvy Gonçalves de Almeida, de 25 anos. A pena imposta pela Justiça foi de 6 anos e 8 meses de reclusão.

O crime ocorreu no dia 5 de novembro de 2021, em um endereço localizado na rua Monte Castelo, na região norte da capital. Conforme as investigações, a vítima estava na oficina do acusado quando ele, de forma repentina, saiu do interior do imóvel portando uma arma de fogo e atingiu Kelvy com diversos disparos — quatorze tiros acertaram a vítima.

Segundo apurado, a motivação do crime teria sido vingança pessoal. O acusado acreditava que Kelvy teria furtado sua oficina mecânica e que ele poderia estar envolvido no homicídio de seu irmão, Wellington Jackson Batista Bezerra. Movido por ódio, “Neguito” decidiu tirar a vida da vítima.

Durante o julgamento, a defesa sustentou três teses: a absolvição pela legítima defesa; o reconhecimento do homicídio privilegiado por domínio de violenta emoção; e o afastamento da qualificadora, em caso de condenação.

O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do delito, acolhendo a tese de homicídio doloso privilegiado, nos termos do artigo 121, §1º, do Código Penal.

Na sentença, o juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, determinou que não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o art. 44, I, do Código Penal, considerando que o crime foi cometido mediante violência e devido à pena aplicada.

Da condenação, cabe recurso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Cidade "Neguito" enfrenta júri popular por matar desafeto com 14 tiros em Campo Grande

Reportar Erro

Saiba Mais Cidade "Neguito" enfrenta júri popular por matar desafeto com 14 tiros em Campo Grande

Deixe seu Comentário

Leia Também