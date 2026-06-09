A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 940 vagas de emprego em Campo Grande nesta terça-feira (9), distribuídas em 117 funções. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de experiência, incluindo 538 vagas que não exigem experiência anterior, além de 56 destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e cinco temporárias.

Entre os cargos com maior número de vagas estão auxiliar de limpeza (144), auxiliar de linha de produção (59), operador de caixa (57), auxiliar de confecção (50), açougueiro (35), consultor de vendas (31), costureira em geral (29), operador de vendas (29), ajudante de obras (26), operador de telemarketing ativo (25) e repositor de mercadorias (25).

Também há oportunidades para pedreiro (23), atendente de lanchonete (20), auxiliar de manutenção predial (20), auxiliar de cozinha (19), repositor em supermercados (19), atendente de padaria (18), frentista (15), operador de processo de produção (14) e vendedor interno (12).

Para quem busca o primeiro emprego ou recolocação sem experiência comprovada, destacam-se vagas para auxiliar de limpeza, operador de caixa, atendente de lanchonete, repositor de mercadorias, operador de telemarketing, auxiliar de linha de produção, auxiliar de cozinha e consultor de vendas.

As vagas destinadas a pessoas com deficiência são para auxiliar de confecção (50), repositor de mercadorias (4) e empacotador (2). Já as cinco vagas temporárias são para leiturista.

O atendimento na Funsat ocorre das 7h às 13h. Os interessados devem comparecer com documentos pessoais e carteira de trabalho atualizada para consulta e encaminhamento às entrevistas.