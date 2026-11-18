Pessoas com mais de 50 anos terão uma programação voltada à empregabilidade e à qualificação profissional nesta quinta-feira (19), em Campo Grande. O Dia D da Empregabilidade 50+/60+ será realizado pela Funtrab e pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDPI/MS), das 8h às 16h.

A programação inclui feira de oportunidades e serviços, palestra sobre experiência profissional, ações de inclusão digital, empreendedorismo, cidadania e saúde. A abertura oficial está prevista para as 8h20.

A iniciativa busca valorizar a experiência dos trabalhadores mais velhos e incentivar a inclusão desse público no mercado de trabalho.

Serviço: A atividade será realizada na sede da Funtrab, na Rua 13 de Maio, nº 2773, no Centro de Campo Grande.