Mais de 3 mil crianças de Mato Grosso do Sul ainda esperam por um presente de Natal. A campanha Papai Noel dos Correios 2026 já recebeu 7.351 cartinhas no Estado, sendo que 4.288 foram adotadas até o momento. Os pedidos restantes continuam disponíveis para quem deseja participar da iniciativa.

Em todo o Brasil, a campanha já tirou mais de 80 mil sonhos do papel desde o lançamento, em 5 de novembro. Cerca de 160 mil cartinhas ainda aguardam adoção, com pedidos que vão de brinquedos, como bonecas e carrinhos de controle remoto, a material escolar e bicicletas.

Para participar, basta escolher uma cartinha, providenciar o presente e entregá-lo embalado e identificado com as informações do pedido em um dos pontos participantes. A seleção pode ser feita presencialmente ou pela internet, no Blog Noel ou no aplicativo dos Correios. O CPF ou CNPJ deve ser informado no momento da adoção.

Os locais, horários e prazos para retirada das cartinhas e entrega dos presentes estão disponíveis na plataforma da campanha. Os Correios alertam que as cartas oficiais não são distribuídas diretamente nas residências: elas ficam disponíveis exclusivamente nas agências participantes e no Blog Noel.

Há mais de 30 anos, a iniciativa aproxima crianças em situação de vulnerabilidade social de pessoas dispostas a realizar seus desejos de Natal. Ao longo da história, mais de 7 milhões de cartinhas foram atendidas. Em 2025, foram 305 mil adoções em todo o país, sendo 9.562 em Mato Grosso do Sul. Neste ano, a meta é novamente alcançar 100% dos pedidos cadastrados.