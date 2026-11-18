O vereador Professor Juari assumiu a presidência da Comissão Provisória Municipal do PSDB em Campo Grande. A nova composição foi oficialmente registrada na Justiça Eleitoral e tem vigência de 17 de novembro de 2026 a 17 de maio de 2027.

A reorganização partidária prevê mudanças também na participação de outros vereadores na estrutura municipal. Flávio Pereira Moura, conhecido como Flávio Cabo Almi, ficou com a vice-presidência, enquanto José Pedro Spina Moreira assumiu a secretaria. A tesouraria será ocupada por Epaminondas Vicente da Silva Neto, e Victor Rocha ficará responsável pela liderança da bancada na Câmara Municipal.

Antes da oficialização, Juari já articulava a formação do grupo e aguardava a deliberação da direção nacional do partido, comandada pelo deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG). Até então, Jonas de Paulo ocupava interinamente a presidência municipal.

Ao comentar o processo de reorganização, Juari explicou que a definição dependia da aprovação nacional e da assinatura do presidente da legenda.

“Como eu estou na executiva estadual, eles têm que deliberar, e precisa da assinatura do Aécio. A nacional está segurando por conta de agenda. Nosso Estado tem três deputados estaduais eleitos, então está na pauta, vai se resolver até sexta-feira”, afirmou o vereador antes da confirmação oficial.

Com a nova direção definida, o partido também começa a discutir os próximos passos para as eleições municipais de 2028. Juari já sinalizou a intenção de construir um projeto eleitoral para Campo Grande, que pode incluir uma candidatura própria ou o lançamento do vereador Papy na disputa pela prefeitura.

A composição registrada na Justiça Eleitoral terá validade de seis meses. O período será marcado pela reorganização da legenda na Capital e pela articulação política visando ao próximo ciclo eleitoral.