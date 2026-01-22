Menu
Projeto Ativa Idade abre inscrições gratuitas para pessoas acima de 55 anos

Iniciativa da Fundação Manoel de Barros oferece atividades físicas, culturais e digitais para promover saúde, autoestima e socialização

22 janeiro 2026 - 16h50Taynara Menezes
As aulas acontecem de segunda a sexta-feiraAs aulas acontecem de segunda a sexta-feira   (Foto: Divulgação )

O projeto Ativa Idade, da Fundação Manoel de Barros, está com inscrições abertas e totalmente gratuitas para pessoas acima de 55 anos na capital. A iniciativa oferece atividades como dança, ginástica, canto, teatro, pilates, tai chi chuan, inclusão digital, academia adaptada, artesanato e programas de memória e mente ativa, com o objetivo de estimular a saúde, a autonomia e a participação social dos idosos.

As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, em diferentes horários, e incluem práticas que desenvolvem memória, expressão corporal, criatividade e conexão digital com familiares e amigos. Segundo a coordenadora do projeto, Thaiza Abalem, os encontros têm transformado a vida dos participantes, ajudando a superar isolamento, luto e depressão, além de fortalecer vínculos familiares e sociais.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelos telefones (67) 98166-0166 e (67) 98143-5679, via ligação ou WhatsApp. Mais informações também estão disponíveis no site www.fmb.org.br e nas redes sociais da Fundação (Facebook e Instagram).

