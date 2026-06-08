Polícia
Caminhoneiro é preso com R$ 260 mil em cigarros contrabandeados em MS
Ele escondia 1,6 mil pacotes de cigarros e foi abordado na MS-480
Um caminhoneiro de 44 anos foi preso pelo DOF na madrugada de quinta-feira (4) ao ser flagrado com 1,6 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. O flagrante ocorreu durante um bloqueio policial na rodovia MS-480, na altura do Posto Fiscal Ofaié, em Anaurilândia.
Os militares interceptaram um caminhão Volvo VM 260 e, durante a vistoria na carroceria, encontraram 32 caixas de cigarros escondidas embaixo da lona.
O motorista confessou que a carga foi transferida de três carros para o seu caminhão em Dourados e que receberia R$ 6,5 mil para levar o contrabando até Nova Esperança (PR).
O prejuízo estimado ao crime organizado foi de aproximadamente R$ 260 mil. A ocorrência faz parte do Programa Brasil Contra o Crime Organizado e o caminhoneiro, junto com o veículo e a carga ilícita, foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal de Dourados.