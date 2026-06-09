Um menino de aproximadamente 2 anos foi salvo por militares do Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (9), após chegar desacordado e engasgado ao quartel de Aquidauana. A rápida intervenção dos socorristas fez com que a criança recuperasse os sinais vitais ainda na unidade.

Desesperados ao perceberem que o filho não respondia aos estímulos e estava sem respirar, os pais decidiram colocar o bebê no carro e correr direto para o quartel. Assim que receberam a vítima, os bombeiros iniciaram imediatamente as manobras de desobstrução das vias aéreas.

Segundo o site O Pantaneiro, após os procedimentos de emergência, a criança voltou a respirar e recuperou a consciência, para o alívio da família.

O menino foi colocado em uma viatura de resgate e encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Aquidauana, onde permaneceu em observação médica.