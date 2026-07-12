Uma discussão envolvendo a posse de um imóvel terminou em agressões na noite deste sábado (11), no bairro Vila Santo Eugênio, em Campo Grande. O caso aconteceu na Rua dos Democráticos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de vias de fato no endereço. No local, Katiussa e Dionísio informaram que o imóvel pertence à família e havia sido levado a leilão por causa de uma dívida trabalhista. Eles alegaram que o leilão não deveria ter ocorrido por conta de um suposto equívoco judicial e apresentaram documentos para sustentar a versão.

Por outro lado, pessoas que afirmaram ter arrematado o imóvel também compareceram ao local e exibiram documentos relacionados ao processo judicial. Segundo o registro, o grupo informou que já havia recebido a posse do imóvel e que Felipe permanecia na residência como responsável pela guarda do local.

Ainda conforme o boletim, após descobrirem que o antigo ocupante havia deixado o imóvel, Dionísio e Jean retornaram ao endereço e trocaram empurrões e agressões com Felipe. Os policiais informaram que não foi possível identificar quem iniciou a confusão. As chaves do imóvel foram entregues à equipe para serem encaminhadas à autoridade policial, enquanto a discussão sobre a posse será analisada pela Justiça.

O caso foi registrado como vias de fato na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, que ficará responsável pela apuração dos fatos.