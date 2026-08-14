O morador de Vila Vargas, em Dourados, Gleison Araújo, conhecido como "Neno", está desaparecido desde a noite de quinta-feira (13). Ele pulou no Rio Paraná para fugir da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo.

A perseguição policial teve início na BR-158 após o condutor desobedecer à ordem de parada da equipe. Gleison dirigia um veículo Toyota Etios carregado com cerca de 5 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai e fugiu por 24 quilômetros.

Durante a tentativa de fuga sobre a ponte do Rio Paraná, o automóvel apresentou falhas mecânicas repentinas. Segundo o site Alerta Dourados, o motorista abandonou o veículo, correu a pé pela estrutura e se jogou nas águas do rio em seguida.

Equipes de resgate e forças de segurança realizam varreduras intensas na região para tentar localizar o homem. Familiares de Gleison acompanham o trabalho das autoridades no local e apelam por informações sobre o paradeiro do morador.

O veículo abandonado e a carga de cigarros apreendidos foram encaminhados para a Polícia Federal para os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil acompanha as buscas enquanto aguarda novidades sobre a localização do suspeito.