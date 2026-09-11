Mulher, de 42 anos, procurou a polícia após relatar ter sido vítima de injúria racial durante uma discussão em seu local de trabalho, na região central de Campo Grande, com um idoso, de 68 anos.

O acusado teria feito comentários racistas contra ela após um desentendimento relacionado ao agendamento de uma consulta. O paciente teria se tornado verbalmente agressivo depois de não aceitar as datas disponíveis para o atendimento.

Segundo consta no boletim de ocorrência, diante da situação, a funcionária pediu que outra colaboradora permanecesse na sala e conseguiu encaixá-lo com outro profissional. Ainda segundo a vítima, o homem se recusou inicialmente a pagar a consulta em dinheiro e também não teria concluído o pagamento via Pix. Durante a discussão, ele teria dito que, por ela ser negra, deveria estar “fazendo faxina”.

A vítima relatou ainda que se sentiu intimidada com a atitude do homem, embora não tenha recebido ameaças específicas. Uma segunda funcionária presenciou a agressão verbal e os comentários racistas. O homem também teria afirmado que faria fotos do estabelecimento e gravaria um vídeo para publicar nas redes sociais.

O caso foi registrado como injúria racial e será apurado pelas autoridades.