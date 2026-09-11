Uma árvore de grande porte caiu em frente a uma galeria comercial na Avenida das Bandeiras, na Vila Carvalho, durante o temporal que atingiu Campo Grande na tarde de quinta-feira (10). Na manhã desta sexta-feira (11), o proprietário do imóvel, Donizete, foi até o local para conferir os estragos. Apesar do tamanho da árvore, ele acredita que não houve danos à estrutura. “Ainda bem que eu acho que não estragou nada. Não quebrou o vidro”, contou.

Donizete relatou ainda que outra galeria de sua propriedade, localizada na Rua Barbosa, próximo ao Palistão, também teve uma árvore derrubada durante o temporal. Os transtornos também chegaram à casa dele, que permanecia sem energia elétrica nesta manhã.“Até agora está sem luz. E as coisas da geladeira... O celular está sem bateria. Vou ter que carregar agora”, relatou.

Na Avenida das Bandeiras, a falta de energia também afetava o funcionamento do comércio. Um lojista relatou que o fornecimento estava em “meia fase” e decidiu não abrir o estabelecimento, já que os equipamentos não funcionariam normalmente. Outro trabalhador da região contou que também estava sem energia em casa desde o temporal na região da UCDB.

Em uma padaria, funcionários comentaram que trabalham no calor, com a meia fase, não é possível ligar a ventilação, a máquina de cartão demora mais e eles também não podem usar o microondas.