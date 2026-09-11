A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 823 oportunidades de emprego nesta sexta-feira (11), em Campo Grande. As vagas são disponibilizadas por 141 empresas e abrangem 124 profissões.

O atendimento aos trabalhadores é gratuito e ocorre das 7h às 13h. Os interessados podem procurar a sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, ou a unidade da Região Bandeira, no Polo Moreninhas, localizada na Rua Anacá, nº 699.

Para concorrer, o candidato deve manter os dados cadastrais atualizados. A partir das informações profissionais registradas, o sistema identifica as oportunidades compatíveis com o perfil do trabalhador.

Entre as vagas disponíveis estão as de agente de defesa ambiental, ajudante de eletricista, analista de crédito de instituições financeiras, assistente administrativo, auxiliar mecânico de automóveis, barman, camareira e motorista de caminhão-guincho pesado com munk. Para operador de caixa, são 49 postos.

Perfil aberto

Do total anunciado, 506 vagas não exigem experiência prévia e são classificadas pela Funsat como de “perfil aberto”. Nesses casos, os trabalhadores selecionados recebem treinamento remunerado oferecido pela empresa contratante.

São 85 oportunidades para atendente de lanchonete, 32 para atendente de lojas e mercados, 23 para operador de cobrança, oito para ajudante de obras, oito para auxiliar de expedição, cinco para auxiliar de cozinha e sete para perfumista. Há ainda vagas para analista de negócios e assistente de engenharia na construção civil.

Vagas para PCD

Para pessoas com deficiência (PCD), a oferta chega a 62 vagas, distribuídas em sete funções. O número representa o recorde da semana.

São 40 postos para auxiliar de confecção, sete para empacotador à mão, quatro para auxiliar administrativo, quatro para ajudante de carga e descarga, três para auxiliar de logística, duas para auxiliar de limpeza e duas para estoquista.

O atendimento para esse público é realizado preferencialmente no guichê 1, no piso térreo da sede da Funsat.