A Polícia Militar prendeu Raif Ale Rezende Mazlum, de 31 anos, e Franca Willian Paes, de 35, suspeitos de usar alicate para cortar cadeados e furtar bicicletas em um shopping localizado na avenida Presidente Ernesto Geisel, em Campo Grande.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias, os dois foram flagrados pelo sistema de videomonitoramento do shopping, e os seguranças foram acionados. Ao perceberem a situação, eles saíram em disparada com duas bicicletas, mas acabaram abordados.

A Polícia Militar foi acionada para os procedimentos. A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada à delegacia. Na unidade policial, foi lavrado o auto de prisão em flagrante dos dois, que seguem à disposição da Justiça.

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