Investigação
Preso pela PM, ‘Neguinho’ confessa ter matado homem a facadas no Coronel Antonino
Rafael do Carmo Silva Martins, de 25 anos, disse informalmente que matou Vinicius Souza da Silva, de 27, após supostamente ser agredido com um tapa no rosto
Rafael do Carmo Silva Martins, de 25 anos, o “Neguinho”, foi preso pela Polícia Militar e confessou ter matado Vinicius Souza da Silva, de 27 anos, com um golpe de faca. O crime ocorreu na última sexta-feira (16), na Rua Catanduvas, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.
Vinicius foi socorrido e levado ao Hospital Santa Casa, onde deu entrada na madrugada de sábado (17), em estado gravíssimo e com sangramento ativo. Ele chegou a ser intubado, mas, devido à gravidade do quadro, apresentou rebaixamento e evoluiu para óbito.
Durante a abordagem policial, Rafael teria justificado informalmente o crime alegando que supostamente havia sido agredido com um tapa no rosto pela vítima. Já formalmente, ele optou por permanecer em silêncio.
Rafael do Carmo foi levado para a delegacia, onde permanece preso, e aguarda audiência de custódia, prevista para esta segunda-feira (19). Na ocasião, a Justiça vai decidir se ele continuará preso ou poderá responder ao processo em liberdade.
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