Rafael do Carmo Silva Martins, de 25 anos, o “Neguinho”, foi preso pela Polícia Militar e confessou ter matado Vinicius Souza da Silva, de 27 anos, com um golpe de faca. O crime ocorreu na última sexta-feira (16), na Rua Catanduvas, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

Vinicius foi socorrido e levado ao Hospital Santa Casa, onde deu entrada na madrugada de sábado (17), em estado gravíssimo e com sangramento ativo. Ele chegou a ser intubado, mas, devido à gravidade do quadro, apresentou rebaixamento e evoluiu para óbito.

Durante a abordagem policial, Rafael teria justificado informalmente o crime alegando que supostamente havia sido agredido com um tapa no rosto pela vítima. Já formalmente, ele optou por permanecer em silêncio.

Rafael do Carmo foi levado para a delegacia, onde permanece preso, e aguarda audiência de custódia, prevista para esta segunda-feira (19). Na ocasião, a Justiça vai decidir se ele continuará preso ou poderá responder ao processo em liberdade.

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