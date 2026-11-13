Uma carga de 1,8 tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira (12), em Maracaju. O motorista tentou fugir de uma abordagem na BR-267, mas acabou detido após abandonar a caminhonete e correr a pé.

Os policiais deram ordem de parada a uma Chevrolet S10, mas o condutor desobedeceu e iniciou a fuga. Após acompanhamento tático, ele deixou o veículo e tentou escapar a pé, sendo alcançado pela equipe.

Na caminhonete, os agentes encontraram 1.838 quilos de maconha distribuídos em tabletes.

O suspeito declarou que havia pegado a droga em Bela Vista e que o destino seria Campo Grande. O caso foi encaminhado à Polícia Civil de Maracaju.