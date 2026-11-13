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Já pensando no Natal? Bazar reúne peças artesanais e enfeites em Campo Grande
Evento nos dias 24 e 25 de novembro terá guirlandas, decoração natalina e produtos feitos por alunas de curso de artesanato do FAC
Quem já está pensando na decoração de Natal poderá encontrar opções artesanais em um bazar promovido por alunas do curso de Artesanato Sustentável do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), em Campo Grande. O evento será realizado na terça-feira (24) e quarta-feira (25), das 9h às 17h, na sede do órgão, na Vila Carvalho.
Guirlandas, enfeites natalinos e peças decorativas estarão à venda, oferecendo alternativas para enfeitar a casa ou presentear. Os produtos foram confeccionados pelas participantes da capacitação, que começou em junho e será encerrada neste mês.
Além de expor os trabalhos, o bazar busca incentivar a criação de uma cooperativa de artesanato. Cerca de 36 alunas participam da iniciativa, que pretende ampliar as oportunidades de comercialização e geração de renda.
As próprias artesãs ficarão responsáveis pelas vendas. Todo o dinheiro arrecadado será destinado inicialmente à compra de materiais e matérias-primas para fortalecer a produção do grupo.
O curso também aborda reaproveitamento de resíduos, economia circular e criativa, incentivando o artesanato como alternativa de geração de renda.
Serviço
Bazar de Artesanato do FAC
- Data: 24 e 25 de novembro (terça e quarta-feira).
- Horário: das 9h às 17h.
- Local: sede do FAC – Avenida Fábio Zahran, 6.000, Vila Carvalho.