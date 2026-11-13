Quem já está pensando na decoração de Natal poderá encontrar opções artesanais em um bazar promovido por alunas do curso de Artesanato Sustentável do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), em Campo Grande. O evento será realizado na terça-feira (24) e quarta-feira (25), das 9h às 17h, na sede do órgão, na Vila Carvalho.

Guirlandas, enfeites natalinos e peças decorativas estarão à venda, oferecendo alternativas para enfeitar a casa ou presentear. Os produtos foram confeccionados pelas participantes da capacitação, que começou em junho e será encerrada neste mês.

Além de expor os trabalhos, o bazar busca incentivar a criação de uma cooperativa de artesanato. Cerca de 36 alunas participam da iniciativa, que pretende ampliar as oportunidades de comercialização e geração de renda.

As próprias artesãs ficarão responsáveis pelas vendas. Todo o dinheiro arrecadado será destinado inicialmente à compra de materiais e matérias-primas para fortalecer a produção do grupo.

O curso também aborda reaproveitamento de resíduos, economia circular e criativa, incentivando o artesanato como alternativa de geração de renda.

Serviço

Bazar de Artesanato do FAC