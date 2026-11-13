Além de leilões e exposições, a Expogenética também contribuiu com arrecadação de alimentos que serão destinados a entidades sem fins lucrativos que ajudam famílias em situação vulnerável na Capital. Na quinta-feira (12), a iniciativa promovida pela Nelore-MS foi feita a separação e entrega de quase três toneladas de alimentos.

Para o presidente da Nelore-MS, Paulo Matos, o resultado demonstra que o agronegócio também tem um importante papel social e que grandes eventos podem ser instrumentos de mobilização e solidariedade. “Estamos muito felizes com o resultado dessa campanha. Conseguir arrecadar quase três toneladas de alimentos mostra a generosidade das pessoas e a importância de envolver o público em iniciativas como essa. Nós tivemos aqui o Rodeio Fest Inclusivo, que também foi um grande sucesso, e tivemos um exemplo também com o ingresso solidário. A Expogenética é uma vitrine da pecuária, mas também queremos que seja um espaço de integração com a sociedade. Nosso compromisso é fazer com que essa contribuição chegue às famílias que realmente precisam. Agradecemos a todos que participaram e fizeram parte dessa corrente de solidariedade”, destacou Paulo Matos.

Durante a separação dos alimentos, a primeira-dama de Mato Grosso do Sul, Mônica Riedel, esteve na sede da entidade para tratar de assuntos relacionados à campanha Caixa Encantada, de arrecadação de brinquedos para o Natal. Na ocasião, acompanhou parte da mobilização solidária da Nelore-MS e manifestou reconhecimento pela iniciativa.

“Quando vejo uma arrecadação como essa, fico muito feliz, porque tenho certeza de que todos esses alimentos irão para pessoas que precisam, que trabalham, que se esforçam e que também cuidam do seu entorno”, afirmou.

A primeira-dama também destacou que eventos como a Expogenética, além de movimentarem a economia, o comércio e a cultura, podem contribuir para fortalecer a solidariedade e dar visibilidade a iniciativas que beneficiam a população.