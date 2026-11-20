Uma operação da Polícia Militar que terminou com um homem de 24 anos baleado, na quinta-feira (19), em Maracaju, resultou na apreensão de uma motocicleta usada em uma tentativa de homicídio em outubro, além de arma, droga, dinheiro e celulares. Uma mulher e uma criança de dois anos que estavam na casa conseguiram sair durante a ação.

Segundo a PM, a motocicleta também é investigada por ligação com um homicídio ocorrido no mesmo mês. O veículo tinha irregularidades na identificação e peças de diferentes modelos. A procedência será apurada pela perícia.

Na residência, localizada na Rua dos Pereiras, Bairro Geazone, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com seis munições, cerca de 410 gramas de maconha, dois celulares e R$ 320.

A equipe da Força Tática foi ao endereço após receber uma denúncia de tráfico de drogas. Ao chegar, encontrou três homens. Dois fugiram e o terceiro entrou na casa. Conforme a PM, ele ameaçou os policiais e apontou um revólver contra a equipe, que reagiu com disparos.

O homem foi socorrido e transferido para um hospital de Campo Grande, onde permaneceu sob escolta policial. Ele havia deixado a prisão em junho deste ano e tinha registros por ameaça, tráfico de drogas e outros delitos.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil de Maracaju.