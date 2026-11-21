Uma criança, de aproximadamente, 2 anos foi encontrada sozinha em frente a uma residência, por volta das 2h30 deste sábado (21), na Rua Traíra, no bairro Itamaracá, em Campo Grande.

Conforme a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e realizou buscas nas proximidades, mas não conseguiu localizar seus responsáveis.

Uma conselheira tutelar compareceu ao endereço e assumiu os cuidados do menor, que foi encaminhado para acolhimento institucional.

Segundo o registro policial, a criança vestia apenas uma camiseta. Não foram encontradas câmeras de monitoramento que pudessem ajudar a esclarecer como ela foi parar no local.

O caso foi registrado na Depac Cepol como abandono de incapaz. O responsável ainda não foi identificado.