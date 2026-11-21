Campo Grande
Criança de 2 anos é encontrada sozinha em frente a residência no Itamaracá
Menor vestia apenas uma camiseta e foi encaminhado para acolhimento institucional, após ser localizado durante a madrugada deste sábado
Uma criança, de aproximadamente, 2 anos foi encontrada sozinha em frente a uma residência, por volta das 2h30 deste sábado (21), na Rua Traíra, no bairro Itamaracá, em Campo Grande.
Conforme a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e realizou buscas nas proximidades, mas não conseguiu localizar seus responsáveis.
Uma conselheira tutelar compareceu ao endereço e assumiu os cuidados do menor, que foi encaminhado para acolhimento institucional.
Segundo o registro policial, a criança vestia apenas uma camiseta. Não foram encontradas câmeras de monitoramento que pudessem ajudar a esclarecer como ela foi parar no local.
O caso foi registrado na Depac Cepol como abandono de incapaz. O responsável ainda não foi identificado.