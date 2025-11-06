Ação policial impede transporte de 100 kg de droga de Corumbá para Minas Gerais

Caminhão carregado com minério foi apreendido nesta quinta-feira (6), durante uma ação policial em Campo Grande, onde a carga continha 100 quilos de cocaína.

A carga saiu de Corumbá e seguiria para a cidade de Sete Lagoas, no interior de Minas Gerais. O condutor, de 41 anos, foi conduzido para a delegacia da Polícia Federal.

Segundo a Polícia Federal, a droga estava acondicionada em bolsas de viagem.

A apreensão aconteceu por meio da FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul).

