Acidente entre caminhonete e carreta deixa uma pessoa morta em Ivinhema

Na manhã desta segunda-feira (3), um grave acidente foi registrado na rodovia BR-376, no trecho que liga Ivinhema ao distrito de Amandina, sentido Nova Andradina. A colisão frontal envolveu um Fiat Strada e uma carreta, ambos com placas Mercosul, e resultou na morte do motorista do carro.

De acordo com informações apuradas pelo IviNoticias, o Fiat Strada seguia no sentido Ivinhema–Amandina, enquanto a carreta trafegava na direção oposta. Com o impacto, o veículo de passeio ficou completamente destruído e o condutor morreu no local.

O motorista da carreta permaneceu na cena do acidente e prestou esclarecimentos às autoridades. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para realizar os procedimentos de praxe e controlar o fluxo de veículos na região.

A vítima seria morador de Ivinhema, mas sua identidade ainda não foi oficialmente divulgada.

