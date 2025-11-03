Menu
Polícia

Acidente entre caminhonete e carreta deixa uma pessoa morta em Ivinhema

O utilitário ficou completamente destruido por conta da colisão

03 novembro 2025 - 18h24Brenda Assis     atualizado em 03/11/2025 às 23h14
O acidente aconteceu na manhã de hoje em Ivinhema O acidente aconteceu na manhã de hoje em Ivinhema   (Reprodução/ Ivinoticias)

Na manhã desta segunda-feira (3), um grave acidente foi registrado na rodovia BR-376, no trecho que liga Ivinhema ao distrito de Amandina, sentido Nova Andradina. A colisão frontal envolveu um Fiat Strada e uma carreta, ambos com placas Mercosul, e resultou na morte do motorista do carro.

De acordo com informações apuradas pelo IviNoticias, o Fiat Strada seguia no sentido Ivinhema–Amandina, enquanto a carreta trafegava na direção oposta. Com o impacto, o veículo de passeio ficou completamente destruído e o condutor morreu no local.

O motorista da carreta permaneceu na cena do acidente e prestou esclarecimentos às autoridades. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para realizar os procedimentos de praxe e controlar o fluxo de veículos na região.

A vítima seria morador de Ivinhema, mas sua identidade ainda não foi oficialmente divulgada.

